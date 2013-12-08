В Киеве снесли памятник Ленину: опубликованы фото

В Киеве неизвестные снесли памятник Ленину на Бессарабской площади.

Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ".

По информации издания, неизвестные в масках окружили памятник плотным кольцом, приставили лестницу и перебросили через шею фигуры Ленина трос.

Со второй попытки, натягивая трос, им удалось свалить памятник с постамента. Он с грохотом упал.

Сейчас сотни людей идут на Бессарабку, чтобы посмотреть на постамент без Ленина. "Идут, как к мавзолею", - сказал депутат от "Свободы" Андрей Мохник, который вместе со свободовецем Игорем Мирошниченко, принимал участие в сносе монумента.

По информации УНИАН, отдельные представители группировки держали флаги партии "Свобода". Молодчики зажигали файеры и бросали дымовые шашки.

Напомним, в прошлое воскресенье возле памятника Ленину произошла драка между неизвестными, которые пытались снести памятник Ленину, и милицией.

В воскресенье, 8 декабря в Киеве собралась масштабная акция протеста - Марш миллиона.

Фото: соцсети, Вести.