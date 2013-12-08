В Киеве снесли памятник Ленину: опубликованы фото

Неизвестные свалили памятник с постамента.
Об этом сообщает "ЛигаБизнесИнформ".
По информации издания, неизвестные в масках окружили памятник плотным кольцом, приставили лестницу и перебросили через шею фигуры Ленина трос.
Со второй попытки, натягивая трос, им удалось свалить памятник с постамента. Он с грохотом упал.
Сейчас сотни людей идут на Бессарабку, чтобы посмотреть на постамент без Ленина. "Идут, как к мавзолею", - сказал депутат от "Свободы" Андрей Мохник, который вместе со свободовецем Игорем Мирошниченко, принимал участие в сносе монумента.
По информации УНИАН, отдельные представители группировки держали флаги партии "Свобода". Молодчики зажигали файеры и бросали дымовые шашки.
Напомним, в прошлое воскресенье возле памятника Ленину произошла драка между неизвестными, которые пытались снести памятник Ленину, и милицией.
В воскресенье, 8 декабря в Киеве собралась масштабная акция протеста - Марш миллиона.
Фото: соцсети, Вести.