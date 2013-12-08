Новые подробности дела о "захвате власти": у СБУ пока нет подозреваемых

У СБУ нет подозреваемых в деле о захвате власти, возбужденном сегодня – подозреваемые могут появиться только в результате расследования.

Об этом заявила глава пресс-службы СБУ Влада Сафонова, передает РИА Новости.

"Это фактовое дело. То есть, есть факт совершения незаконных действий, и мы их расследуем. А в ходе расследования будут установлены и обстоятельства, и дополнительные сведения полученные. Дальше идут процессуальные действия", — сказала Сафонова.

Также она прокомментировала информацию, озвученную рядом СМИ, о том, что подозреваемыми в этом беле являются лидеры "Батькивщины" - Яценюк и Турчинов.

По словам главы пресс-службы, это "некорректно поданная информация, и она (СБУ) ее не подтверждает".

В свою очередь, в оппозиции начало расследования назвали провокацией.

"Мы оцениваем как провокацию подобные запугивания общественности таким открытием уголовных дел", — сообщил лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

При этом он подчеркнул, что не знает, установлены ли уже фигуранты этого дела, поскольку сам узнал об открытии данного производства из СМИ.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня в СБУ сообщили о начале уголовного производства относительно призывов к силовому захвату власти.