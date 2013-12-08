На Евромайдане открестились от поваленного Ленина: это не наше решение

Уничтожение памятника Ленину не было инициировано Майданом.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко, передает УНН.

"То, что произошло, не было никоим образом санкционировано с Майдана. Это инициатива той группы людей, которая это сделала", - заверил он.

Шевченко подчеркнул, что, касательно этой акции, можно говорить об определенной самоорганизации людей.

"Сейчас я не готов комментировать непосредственно ход этой акции, группа народных депутатов пошла посмотреть, что там происходит", - отметил он.

Вместе с тем Шевченко высказал свое отношение к этому событию.

"Главное требование Майдана известно – это смена власти. Мы боремся с властью, а не с памятниками ... но, я думаю, что этот памятник давно не должен был быть в центре города и это точка напряжения, которая годами оставалась. Это многолетняя провокация", –подчеркнул он.

Напомним, как сообщал "Главред", 8 ноября группа людей в масках и с флагами "Свободы" свалила памятник Ленину, установленный на Бессарабской площади в центре столицы.

Позже в сети появилось видео сноса этого монумента.