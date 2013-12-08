На Евромайдане открестились от поваленного Ленина: это не наше решение

Уничтожение памятника Ленину не было инициировано представителями Евромайдана, заверил представитель "Батькивщины".
Уничтожение памятника Ленину не было инициировано Майданом.
Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Андрей Шевченко, передает УНН.
"То, что произошло, не было никоим образом санкционировано с Майдана. Это инициатива той группы людей, которая это сделала", - заверил он.
Шевченко подчеркнул, что, касательно этой акции, можно говорить об определенной самоорганизации людей.
"Сейчас я не готов комментировать непосредственно ход этой акции, группа народных депутатов пошла посмотреть, что там происходит", - отметил он.
Вместе с тем Шевченко высказал свое отношение к этому событию.
"Главное требование Майдана известно – это смена власти. Мы боремся с властью, а не с памятниками ... но, я думаю, что этот памятник давно не должен был быть в центре города и это точка напряжения, которая годами оставалась. Это многолетняя провокация", –подчеркнул он.
Напомним, как сообщал "Главред", 8 ноября группа людей в масках и с флагами "Свободы" свалила памятник Ленину, установленный на Бессарабской площади в центре столицы.
Позже в сети появилось видео сноса этого монумента.