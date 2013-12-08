Катеринчука на Майдане выбрали революционным комендантом

Народное вече Евромайдана поддержало кандидатуру Николая Катеринчука на должность революционного коменданта Киева.

"Мы сейчас на Народном вече. Все решения принимаются на Вече. И прошу вас, чтобы сейчас мы приняли решения, которые станут основой для контроля над городом Киевом. Нам нужен революционный комендант города Киева. И его надо сегодня выбрать. Я готов взять на себя эту ответственность и попросил бы вас проголосовать за это", - об этом со сцены Евромайдана сказал народный депутат Украины, лидер европейской партии Украины Николай Катеринчук.

В ответ участники Народного вече единодушно поддержали такое предложение.

"Революция побеждает только тогда, когда она побеждает в столице, и мы с этого дня должны контролировать в Киеве каждую улицу, каждый двор, каждый уголок Киева. Я обращаюсь к киевлянам - уважаемые, без вас ничего не будет. Мы благодарим вас за то, что вы сегодня здесь, на Майдане, вместе с другими участниками, которые приехали со всей Украины. Но это должно быть не только в субботу и воскресенье. Это должно быть завтра и послезавтра. Должна быть полная мобилизация. Мы должны установить полный контроль над городом Киевом. Мы должны поставить блокпосты на всех въездах в Киев. Мы должны контролировать передвижение вооруженных формирований и милиции. Они должны спрашивать у вас разрешения о том могут ли они куда-то ехать или нет", - сказал народный депутат.

"Поэтому я обращаюсь к вам, киевлянам. Мы должны с вами сказать снова "Донецких вон из Киева!", Не дончан, а именно "донецких". Но сейчас мы должны с вами начать важное дело. Каждый день мы должны формировать отряды, ради безопасности каждого, кто есть в Киеве и на Евромайдане. И завтра мы выбросим Попова из кабинета, потому что он не выполняет свои обязанности", - заявил Николай Катеринчук.

"Никаких "йолок" нам на крови наших детей не нужно. Мы отпразднуем и Новый год и Рождество так, как мы захотим", - добавил он.