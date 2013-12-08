Вместо Ленина на постаменте установили флаги Украины и УПА

На постаменте сваленного памятник Владимиру Ленину в центре Киева установлен Государственный флаг Украины и красно-черный стяг УПА.

Об этом сообщает УНИАН.

В настоящий момент то, что осталось от памятника, лежит с тыльной стороны постамента.

Сразу после того, как монумент был повален, его разбили кувалдами. Люди, которые собрались на Бессарабской площади, разобрали осколки памятника.

Возле постамента находятся тысячи человек – среди них и народные депутаты.

По словам очевидцев, перед началом атаки на памятник возле него находились несколько десятков правоохранителей, но они покинули это место, не пытаясь его защищать.