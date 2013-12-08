Снос памятника Ленину взяли на себя депутаты "Свободы"

Ответственность за снос памятника Ленину в центре Киева взяли на себя народные депутаты от "Свободы".

Соответствующее заявление сделал у осколков памятника депутат-свободовец Игорь Мирошниченко, передает "Тиждень".

"Я и мои побратимы – депутаты от "Свободы", в полном составе, повалили Ленина", - сказал он.

При этом Мирошниченко отметил, что снос осуществляли около 300 человек.

В свою очередь, представитель Компартии Украины Александр Голуб заявил, что коммунисты возмущены сносом памятника Ленину.

Коммунист пообещал, что будет поднимать в Раде вопрос о привлечении к ответственности лиц, причастных к сносу памятника.

"Совершенно очевидной сегодня стала необходимость запрета профашистских организаций", - добавил он.

Отметим, что в настоящее время на Бессарабской площади находится около четырех тысяч человек.

При этом работники милиции, которые находились неподалеку от места происшествия, ситуацию не комментируют.