В оппозиции назвали решающий день для киевского Майдана

Оппозиция заявила, что не захватывала административных зданий в правительственном квартале Киева, заблокированном ранее. Кроме того, решающим днем протестов, собранных в столице в результате Марша миллиона, будет понедельник, 9 декабря.

Об этом заявили на брифинге лидер "Свободы" Олег Тягнибок и глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк, сообщает "Украинская правда".

В частности, Тягнибок заявил: "Нам крайне важно, чтобы и в понедельник было достаточное количество людей, для того чтобы мы могли удерживать блокаду административных зданий нынешней власти". Политик также подчеркнул, что разговоры о захвате оппозицией правительственных зданий - провокации, ложь и неправда.



"Мы делаем мирную акцию протеста. Мы блокируем квартал правительственный, но не трогали правительственных зданий. Жители этой территории, киевляне, которые проживают в этом квартале, могут свободно проходить, пропускают их автомобили свободно, здесь проблем нет", - отметил он и уточнил, что на каждом блокпосту есть коменданты, которые все контролируют.



В свою очередь, Яценюк подчеркнул, что оппозиция проводит мирную акцию, и отметил, что "эта ночь и завтрашний день являются определяющими".



"Мы объявили о расширении акции. Сейчас весь Киев - фактически Майдан. Мы приглашаем всех, начиная с 5 утра, собираться на Майдане и пикетировать правительственные органы", - уточнил он.



"Ни один правительственный орган не захвачен, ни одного помещения не захвачено. Мы работаем исключительно в рамках украинского закона. Мирные пикеты против Виктора Януковича и за европейскую интеграцию", - добавил Яценюк.

Напомним ранее оппозиция заявила, что полностью заблокировала правительственный квартал в Киеве.

Кроме того, организаторы акций на Майдане открестились от сноса памятника Ленину в центре столицы - ответственность за это действие взяли на себя депутаты от "Свободы".

Также отметим, что СБУ после акций в Киеве окрыла уголовное дело по факту призывов к свержению государственной власти.