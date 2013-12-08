Добкин: памятник Ленину в Киеве снесли "тупые вуйки"

Губернатор Харьковской области Михаил Добкин объявил сбор денег на новый памятник Ленину в Киеве, взамен снесенного.
Губернатор Харьковской области Михаил Добкин возмущен сносом памятника Ленину в центре Киева.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Также Добкин заявил, что выделит личные деньги на новый памятник, взамен снесенного.
"Завтра открываю счет для восстановления памятника Ленину в Киеве. Внесу на счет 50 тысяч грн. Все, кто презирает вуек за их тупизм, присоединяйтесь, - написал харьковский губернатор.
Через 15 минут Добкин вдвое увеличил первоначальную сумму и заявил, что готов пожертвовать 100 тысяч.
"Судя по мнению твитт-сообщества 50 000 грн на восстановление памятника Ленину мало. 100 000 грн и все, что соберут харьковчане, передадим Киеву!", - заявил он.
Напомним, как сообщал "Главред", вечером 8 декабря в центре Киева снесли памятник Владимиру Ленину.
Позже ответственность за эти действия взяли на себя народные депутаты от "Свободы".
Также напомним, что и сам Добкин известен своей нетерпимостью к некоторым памятникам: недавно он обозвал легендарного ученого Юрия Шевелева "фашистским мерзавцем", позже, когда доска в честь языковеда была разбита, Добкин выразил свое одобрение.