Добкин: памятник Ленину в Киеве снесли "тупые вуйки"

Губернатор Харьковской области Михаил Добкин возмущен сносом памятника Ленину в центре Киева.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Также Добкин заявил, что выделит личные деньги на новый памятник, взамен снесенного.

"Завтра открываю счет для восстановления памятника Ленину в Киеве. Внесу на счет 50 тысяч грн. Все, кто презирает вуек за их тупизм, присоединяйтесь, - написал харьковский губернатор.

Через 15 минут Добкин вдвое увеличил первоначальную сумму и заявил, что готов пожертвовать 100 тысяч.

"Судя по мнению твитт-сообщества 50 000 грн на восстановление памятника Ленину мало. 100 000 грн и все, что соберут харьковчане, передадим Киеву!", - заявил он.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 8 декабря в центре Киева снесли памятник Владимиру Ленину.

Позже ответственность за эти действия взяли на себя народные депутаты от "Свободы".

Также напомним, что и сам Добкин известен своей нетерпимостью к некоторым памятникам: недавно он обозвал легендарного ученого Юрия Шевелева "фашистским мерзавцем", позже, когда доска в честь языковеда была разбита, Добкин выразил свое одобрение.