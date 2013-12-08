Яценюк о сносе памятника Ленину: он "упал от зависти", Руслана - это была "дикость"

Оппозиционеры прокомментировали снос памятника Ленину: некоторые радовались, некоторые - возмущались.
После сноса памятника Ленину в центре Киева оппозиционеры по-разному прокомментировали это событие.
В частности, лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк заявил, что "Ленин упал от зависти", сообщили в пресс-службе партии.
"Думаю, Ленин упал от зависти. Потому что Ленин создал одну революцию, а Янукович - две", - заявил он.
При этом в "Свободе" откровенно порадовались свержению этого коммунистического символа.
"Конец советской оккупации. Конец режима унижений и позора! На Бессарабке свалили памятник Ленину!!", - говорится на Twitter "Свободы".
Лидер "Свободы" Олег Тягнибок об уничтожении памятника выразился с сарказмом: "Какое бессмысленное самоубийство ! :)".
При этом лидер партии УДАР Виталий Кличко напрямую не стал комментировать это событие, но подчеркнул, что на Евромайдане не принималось никакого решения о сносе памятника Ленину.
"И вообще не обсуждался (этот вопрос) в штабе", - сказал Кличко.
Отметим, что на странице Евромайдана в Facebook сразу же после событий на Бессарабской площади появилось сообщение: "Группы ультраправых радикалов, преимущественно в масках, только что свалили памятник Ленину на бульваре Шевченко. В толпе много митингующих в символике партии "Свобода". Призываем мирных митингующих не поддаваться на провокации".
Стоит заметить, что далеко не все оппозиционеры были рады уничтожению памятника Ленину.
Так, бывший депутат "Нашей Украины", известная певица Руслана, с возмущением отозвалась о свержении постамента: "Нельзя было в такой момент, когда за Украиной следит весь мир, делать такую дикость".
Другой известный общественный деятель, журналист Мустафа Найем, также раскритиковал инцидент: "Снос памятника Ленину - это вандализм и варварство. Бороться с памятниками, прикрывая лицо масками, намного легче, чем прийти к власти и демонтировать памятник законным решением местного совета".
Как известно, гранитный памятник Ленину на Бессарабской площади считался центральным символом украинских коммунистов.
Интересные факты:
Памятник был установлен в декабре 1946 года, а перед этим, в 1939 году постамент побывал на Всемирной выставке в Нью-Йорке.
На скульптуру высотой 3,45 метра ушло почти семь тонн кварцита из Карелии - из того же материала строили Мавзолей Ленина в Москве.
За последние годы на памятник было совершено несколько покушений: в июне 2009 года памятник повредил националист Николай Коханивский, вместе с несколькими членами партии "Свобода" - кувалдами отбили ему руку и нос.
Напомним, как сообщал "Главред", вечером 8 декабря люди в масках повалили памятник Ленину в центре Киева.
Сразу же после того, как памятник повалили на землю, он был разбит кувалдами - люди разобрали осколки "на сувениры".