Яценюк о сносе памятника Ленину: он "упал от зависти", Руслана - это была "дикость"

После сноса памятника Ленину в центре Киева оппозиционеры по-разному прокомментировали это событие.

В частности, лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк заявил, что "Ленин упал от зависти", сообщили в пресс-службе партии.

"Думаю, Ленин упал от зависти. Потому что Ленин создал одну революцию, а Янукович - две", - заявил он.

При этом в "Свободе" откровенно порадовались свержению этого коммунистического символа.

"Конец советской оккупации. Конец режима унижений и позора! На Бессарабке свалили памятник Ленину!!", - говорится на Twitter "Свободы".

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок об уничтожении памятника выразился с сарказмом: "Какое бессмысленное самоубийство ! :)".

При этом лидер партии УДАР Виталий Кличко напрямую не стал комментировать это событие, но подчеркнул, что на Евромайдане не принималось никакого решения о сносе памятника Ленину.

"И вообще не обсуждался (этот вопрос) в штабе", - сказал Кличко.

Отметим, что на странице Евромайдана в Facebook сразу же после событий на Бессарабской площади появилось сообщение: "Группы ультраправых радикалов, преимущественно в масках, только что свалили памятник Ленину на бульваре Шевченко. В толпе много митингующих в символике партии "Свобода". Призываем мирных митингующих не поддаваться на провокации".

Стоит заметить, что далеко не все оппозиционеры были рады уничтожению памятника Ленину.

Так, бывший депутат "Нашей Украины", известная певица Руслана, с возмущением отозвалась о свержении постамента: "Нельзя было в такой момент, когда за Украиной следит весь мир, делать такую дикость".

Другой известный общественный деятель, журналист Мустафа Найем, также раскритиковал инцидент: "Снос памятника Ленину - это вандализм и варварство. Бороться с памятниками, прикрывая лицо масками, намного легче, чем прийти к власти и демонтировать памятник законным решением местного совета".

Как известно, гранитный памятник Ленину на Бессарабской площади считался центральным символом украинских коммунистов.

Интересные факты:

Памятник был установлен в декабре 1946 года, а перед этим, в 1939 году постамент побывал на Всемирной выставке в Нью-Йорке.

На скульптуру высотой 3,45 метра ушло почти семь тонн кварцита из Карелии - из того же материала строили Мавзолей Ленина в Москве.

За последние годы на памятник было совершено несколько покушений: в июне 2009 года памятник повредил националист Николай Коханивский, вместе с несколькими членами партии "Свобода" - кувалдами отбили ему руку и нос.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 8 декабря люди в масках повалили памятник Ленину в центре Киева.

Сразу же после того, как памятник повалили на землю, он был разбит кувалдами - люди разобрали осколки "на сувениры".