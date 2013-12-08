Янукович пообещал ООН консультации в связи с протестами на Евромайдане

Президент Виктор Янукович пообещал, что для разрядки ситуации в Украине, осложнившейся, в частности, в связи с протестами на Евромайдане, "будут начаты консультации".

Об этом глава государства заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Пан Ги Муном, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу всемирной организации.

Вместе с тем, о том, когда будут начаты консультации, не сообщается.

По информации ООН, в ходе беседы административный глава Объединенных Наций выразил глубокую озабоченность ситуацией в Украине, а также "подчеркнул, что нельзя прибегать к насилию, и призвал стороны к мирному диалогу".

"Генеральный секретарь приветствовал заверения президента в том, что будут начаты консультации для разрядки обстановки", - отмечается в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, в Киеве на акцию протеста вышло до миллиона человек.

Оппозиция заблокировала правительственный квартал и выдвинула власти ряд требований, в частности, об отставке Кабмина Николая Азарова.