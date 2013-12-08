Милиция о сносе памятника Ленину: виновных по одному будем отлавливать

Милиционеры, прибывшие к месту уничтожения памятника Ленину на Бессарабской площади, спокойно наблюдали за действиями митингующих, передает "Сегодня".

При этом на вопрос журналиста, почему милиция не вмешивается, а лишь наблюдает за ситуацией, один из милиционеров ответил: "Милиция будет отлавливать по одному тех, кто сносил памятник Ленину. Будем вытаскивать из постели в буквальном смысле слова".

Отметим, что на момент написания статьи (21:10) стало известно, как правоохранители квалифицировали уничтожение памятника.

"За эти действия открыто уголовное производство по статье 294 - "массовые беспорядки", сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 8 декабря несколько десятков молодых людей в масках на лицах повалили памятник Ленину на Бессарабской площади в центре Киева.

После этого монумент был разбит на куски кувалдами.

Сейчас возле памятника находится несколько тысяч человек. На постаменте, где стоял памятник Ленину, установлен флаг Украины, красно-черное знамя УПА, а также флаг Евросоюза.