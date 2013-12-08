Регионал жестко раскритиковал Саакашвили за приезд на Майдан

8 декабря 2013, 21:32

В ПР недовольны визитом грузинского президента.

Владимир Макеенко

Михаил Саакашвили должен ходить по музеям, изучая историю Украины, как иностранный турист, а не выступать на Майдане, призывая людей к свержению власти.

Такое мнение выразил нардеп от Партии регионов Владимир Макеенко, сообщает УНИАН.

Политик резко осудил приезд в Украину экс-президента Грузии. Макеенко назвал его политическим банкротом, который не имеет права вмешиваться в дела другого государства.

"Человек, который силой разогнал свой Майдан. Кстати, там были даже жертвы. Человек, который начал военные действия, в которых погибло очень много людей. Человек, который проиграл выборы на территории своего государства, приезжает в Украину и, к сожалению, идет не по тем туристическим местам, по которым должны ходить иностранные туристы, а идет на Майдан и делает призывы", - возмущается Макеенко.

Политик заявил, что все революции в стране не обходились без участия иностранцев. И, по его мнению, эту порочную практику необходимо прекратить.

"Мы сами разберемся в своей стране. Мы сядем за стол переговоров и все вопросы решим. Я также обращаюсь к своим коллегам оппозиционерам: не приглашайте таких людей на трибуны, не приглашайте в президиумы. Потому, что это только вредит Украине. Революции начинаются и революции заканчиваются. Но жизнь должна продолжаться. Я помню, какие события разворачивались в 1990 году, в 2004 году. И потом мы вместе садились за стол и говорили, что же мы сразу не нашли общий язык? И когда мы выясняли, кто нам мешал, то оказывалось, что это были не граждане Украины", - говорит Владимир Макеенко.

Он призвал оппозицию не приглашать для участия в политических акциях таких гостей, как Саакашвили. Иначе, по его мнению, они могут причинить государству непоправимый вред.

"Я хочу обратиться к Михаилу Саакашвили и призвать его, чтобы он успокоился и не натворил тех вещей, которые наделал в своей стране. Потому что нам это не нужно. Я хочу ему напомнить, что именно этот город и эта страна его учила, его кормила и не стоит так относиться к своей второй родине", - сказал политик.

По его убеждению, что бы ни происходило в стране, государство должно продолжать работать. И в этот процесс не должны вмешиваться иностранцы.

"Нам нужно держать и социальный уровень, нам надо готовиться к новому году, и, что бы не происходило в государстве, государство должно работать. А всех таких "гостей" надо отправлять, извините, в музеи. Пусть идут в музеи и изучают нашу историю, как туристы", - резюмировал Макеенко.

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критика Макеенко
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