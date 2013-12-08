За снос памятника Ленину виновным грозит до восьми лет тюрьмы

Виновным в уничтожении памятника Ленину в центре Киева грозит до восьми лет тюрьмы.

Соответствующее наказание предусмотрено статьей 294 Уголовного кодекса – "организация массовых беспорядков".

Отметим, что в соответствующей статье указано: организация массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов в качестве оружия, а также за активное участие в беспорядках, - грозит лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал "Главред", 8 декабря был снесен памятник Ленину на Бессарабской площади.