За снос памятника Ленину виновным грозит до восьми лет тюрьмы

В случае, если виновные в сносе памятника Ленину будут найдены и привлечены к суду, им грозит до восьми лет тюрьмы.
Виновным в уничтожении памятника Ленину в центре Киева грозит до восьми лет тюрьмы.
Соответствующее наказание предусмотрено статьей 294 Уголовного кодекса – "организация массовых беспорядков".
Отметим, что в соответствующей статье указано: организация массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов в качестве оружия, а также за активное участие в беспорядках, - грозит лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Как сообщал "Главред", 8 декабря был снесен памятник Ленину на Бессарабской площади.