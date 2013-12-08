Российское ТВ снова показало скандальный сюжет об Украине: опубликовано видео

Российское ТВ снова сняло критический и скандальный сюжет об Украине и акциях протеста на Евромайдане. Ведущий телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, который ранее неоднократно выступал со "страшилками" о Киеве, в этот раз очень неприглядно показал митинги в столице.

В частности, в сюжете рассказывается о том. что на Майдане Независимости "пропала" елка которую протестующие пустили на баррикады, говорится о "демонстрантах с пустотой в глазах".

Также ведущий иронизирует над фото из здания КГГА, где находятся оппозиционеры, рассказывает о сале, которое жарят на бочках на Майдане, и о многом другом, что, по его мнению, свидетельствует о нецивилизованности и ""архаичности" происходящего в Киеве и поведения украинцев.

Кроме того, журналист традиционно выступил с критикой сторонников евроинтеграции Украины.

Напомним. во время Евромайдана ряд российских СМИ неоднократно выступали с сюжетами об Украине, в которых занижали число участников протестов, рассказывали о несуществующих погибших во время разгона акции 30 ноября и так далее.