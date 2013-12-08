Спецназ, заблокированный в Василькове, готовится к выезду, рядом появились "титушки"

В военной части Василькова Киевской области, где активисты несколько дней блокируют спецназовцев МВД, наблюдаются оживление и подготовка к выезду транспорта.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на одного из активистов, пикетирующих воинскую часть, чтобы не допустить выезда спецназа в Киев.

Также он рассказал, что возле части появились неизвестные - участники протеста идентифицировали их, как "титушек".

Напомним, активисты блокируют воинскую часть в Василькове с 4 декабря.

Активисты не пускают спецназовцев в Киеве на Евромайдан.