После сноса памятника Ленину активисты Евромайдана строят новые баррикады

Активисты столичного Евромайдана после сноса памятника Ленину начали строить новые баррикады в центре Киева.

Так, в районе ЦУМа, на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого, появилось нагромождение из лавок и частей металлического забора, сообщает "ЛігаБизнесИнформ".

Как рассказали активисты, возведение баррикады связано с опасениям насчет силовых действий милиции после сноса памятника Ленину на Бессарабке.

Напомним, вечером 8 ноября несколько десятков человек во главе с нардепами от "Свободы" снесли памятник Ленину. Видео с места события смотрите здесь.

Также 8 ноября в столице прошел оппозиционный Марш миллиона - после акции оппоненты власти заблокировали правительственный квартал, поставив там палатки и баррикады.

Оппозиция обещает блокировать аминздания до выполнения своих требований, в частности, об отставке Кабмина Николая Азарова.