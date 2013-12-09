На Евромайдане формируют "сотни" обороны, а центр Киева заблокирован: опубликована карта

9 декабря 2013, 00:23

Блокирование правительственного квартала продолжается, а Евромайдан готовится к самообороне.

  • Одна из баррикад в центре столицы УНИАН
  • Карта заблокированного Киева Украинская правда

На столичном Евромайдане из числа протестующих формируют "сотни" - отряды гражданской самообороны. В то же время, правительственный квартал Киева сейчас заблокирован митингующими.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по состоянию на вечер воскресенья, 8 декабря, было сформировано минимум 15 "сотен".

"Это те молодые люди из 15-ти "сотен" гражданской самообороны, которые сменят тех, которые уже тут стоят. Но сколько их ("сотен" - ред.) я на сегодня не скажу", - сообщил агентству представитель партии "Батькивщина", отвечая на вопрос о группе молодых людей, подошедшей к Дому офицеров, где проходит пикетирование Верховной Рады.

Также оппозиционер пояснил, что "сотни" сменяют друг друга на пикетах через каждые 3 часа.

Вместе с тем, правительственный квартал столицы остается заблокированным. В Сети появилась карта блокирования центральных улиц города (смотрите вверху статьи).

По состоянию на 21.44 воскресенья пикеты у Кабмина на пересечении улиц Институтской, Садовой, Шелковичной закончились. Улицы, пересекающие Институтскую (Садовая, Шелковичная, Липская) заблокированы автобусами с правоохранителями. У здания Администрации Президента на Банковой несколько десятков митингующих поют народные и патриотические песни.

По состоянию на 22:00 продолжается пикетирование Верховной Рады. На улице Грушевского размещен автомобиль с динамиками, из которых звучат украинские песни. Улицу преграждают кордоны митингующих и правоохранителей.

Рядом расположены две автокофейни (без политической символики), которые предлагают бесплатные чай и кофе митингующим и милиционерам. Правоохранители от горячих напитков не отказываются.

Кроме того, на пересечении улицы Институтской и Крепостного переулка, где разбита военная палатка, находится полевая кухня протестующих.

Возле Мариинского парка стоит микроавтобус с техникой, из динамиков звучат украинские песни. Возле него сосредоточилось около 100 участников акции против действий власти. При этом улица Грушевского в сторону Верховной Рады перекрыта кордоном правоохранителей. Они также выстроились вдоль Мариинского парка.

В то же время, на Майдане Независимости на ночь остались несколько тысяч демонстрантов. Небольшая часть митингующих рассредоточилась по правительственному кварталу.

На сцене, установленной на Майдане, выступили украинские певцы и группы. Кроме того, перед собравшимися в воскресенье вечером песню "Червона Рута" пела дочь главы фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, который поддерживал ее танцами на сцене.

Как сообщает "Украинская правда", уже завершен митинг в поддержку курса власти, организованный Партией регионов. Площадь Конституции покинули практически все митингующие.

Напомним, после сноса памятника Ленину на Бессарабке новую баррикаду митингующие поставили на Крещатике возле здания ЦУМа. Больше об акциях протеста воскресенья в Киеве читайте в спецтеме "Главреда".

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