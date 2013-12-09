Глава МИД Польши рад, что в Киеве снесли памятник "кровавому тирану" Ленину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рад тому, что в Киеве снесен памятник Ленину.

Об этом дипломат заявил в программе Fakty po Faktach на польском телеканале TVN24 в воскресенье вечером, сообщает УНИАН.

"Кто-то может сказать, что это недипломатично, но я считаю, что Ленин был одним из самых кровавых тиранов ХХ века. И лично я рад, что очередная европейская столица не имеет его памятника", - сказал Сикорский.

"Это может быть символическая десоветизация Украины, но стоит помнить, что мы знаем тоже из нашей истории, что такие моменты эйфории временами дорого обходятся в будущем", - добавил он.

Напомним, группа из нескольких десятков человек во главе с депутатами-свободовцами снесла памятник Ленину в Киеве вечером в воскресенье. Видео того, как это было, смотрите здесь.