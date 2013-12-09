Кличко не исключил, что Евромайдану придется стоять еще месяц

Лидер УДАРа Виталий Кличко заявил, что киевский Евромайдан "дожмет власть и изменит жизнь в стране, независимо от того, сколько времени придется стоять на улице".

Об этом он заявил, выступая ночью перед митингующим на Майдане. "Возможно, нам нужно будет стоять здесь ночь, возможно, две, неделю или месяц, но мы дожмем действующую власть и изменим жизнь в стране. Мы разрушим действующую систему. Поляки смогли (выстоять в борьбе за европейский путь - ред.), чехи смогли, словаки смогли и мы, украинцы, также сможем", - цитирует политика "ЛигаБизнесИнформ".

Кличко также отметил, что с воскресенья, 8 ноября, границы столичного Майдана расширились, а число активистов увеличилось.

"Наш Майдан уже расширился. Сейчас на Печерске возле административных зданий находятся с мирным пикетом наши ребята. И будут там стоять всю ночь. Мы будем делать все, чтобы Янукович услышал наши требования. И мы победим", - пообещал лидер УДАРа.

На Евромайдане ночью также выступил брат политика, боксер Владимир Кличко.

Напомним, в воскресенье в Киеве собралась масштабная акция протеста Марш миллиона. Митингующие, которые в результате заблокировали правительственный квартал, собираются митинговать там до выполнения своих требований, одно из которых - отставка Кабмина Николая Азарова.