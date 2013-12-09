Евромайдан в Киеве замер в ожидании: спокойная ночь и автобусы с силовиками под утро

Под утро в соцсетях появились сообщения о том, что к центру города подтягиваются автобусы с силовиками.
На Евромайдане, где уже 18 дней украинцы отстаивают свои права, ночь прошла спокойно. Люди в течение ночи пели песни, грелись у огня, а со сцены играла музыка.
Люди благодарили певицу Руслану и милицию. Традиционно пели Гимн Украины. Протестующие на Майдане выступают за мирную демонстрацию и против штурма административных зданий. Под утро людей на Евромайдане стало меньше, активисты пошли в ночные кафе, чтобы поесть, передает ТСН.
В социальных сетях призывают не верить провокаторам, которые, мол, пытаются поссорить оппозицию с общественностью.
На улице Грушевского возле Кабмина появились баррикады.
Под утро в социальных сетях появилось сообщение о том, что возле театра имени Ивана Франко стоят пять автобусов с милицией. Евромайдан замер в ожидании. По периметру баррикад мобилизовались активисты и отряды самообороны.
К Дому офицеров возле Мариинского парка тоже подъехало около 20 подозрительных автобусов. Митингующие пошли в разведку, однако к автобусам никого не пускают, угрожая проблемами.
Под Администрацией Президента со стороны улицы Банковой появилось несколько рядов милиции и внутренних войск.
Напомним, что безопасность Майдана обеспечивают ветераны силовых структур и бывшие воины-афганцы.
Из числа протестующих формируют "сотни" - отряды гражданской самообороны. По состоянию на вечер воскресенья, 8 декабря, было сформировано минимум 15 "сотен".
фото: ТСН