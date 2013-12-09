Активисты Евромайдана поймали провокатора, бросившего петарду в "Беркут"

Вечером 8 декабря под Администрацией президента на Банковой активисты Евромайдана поймали парня, который бросил петарду в бойцов спецотряда "Беркут".

Об этом написала на своей страничке в Facebook Ирина Шлепина, при этом выложив соответствующее видео.

17- летний киевлянин Игорь Мосин, который, по его словам, учится в профессиональном лицее Авиант ( ул. Гарматная ), рассказал, что сделать это потому, что его попросили двое неизвестных, предложив в качестве вознаграждения 200 гривен.

Возмущенные протестующие решили не отпускать парня и передать его милиции.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, на Банковой возле здания Администрации Президента началась акция "Не бей! Люби и защищай!".



Двенадцать девушек выложили сердце из красных и желтых роз у второго оцепления "Беркута".

Как известно, 1 декабря "Беркут" разогнал участников Евромайдана, которые собрались под Администрацией Президента на Банковой. Сотни людей были зверски избиты, среди пострадавших украинские и зарубежные журналисты.