В ПР рассказали, о чем Янукович говорил с Путиным в Сочи

Продолжает обрастать подробностями встреча Президента Виктора Януковича с российским коллегой Владимиром Путиным. "Третьи Сочи" могут станут серьезным этапом в украинско-российских отношениях, сообщает "Сегодня".

"Путин заявил о своем твердом намерении использовать все возможности, чтобы поддержать Украину", — рассказал источник издания в руководстве Партии регионов.

"Уже понятно, что торговой блокады больше не будет и что вопрос о российском кредите для Украины в 15 млрд долл. практически решен. С вопросом по газовому договору сложнее, но, думаю, и его решат", - предположил собеседник издания.

Ранее "Главред" сообщал, что редактор The Economist Эдвард Лукас написал в своем Twitter, что Янукович на встрече с Путиным якобы подписал стратегическое соглашение с Россией, которое включает в себя обязательства о присоединении к Таможенному союзу, а также получение газа по 200 долл и 15 млрд кредита. Однако у Януковича и Путина опроверкгли это сообщение.