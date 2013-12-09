Регионал предупредил об американских шпионах, готовящих захват 90 зданий

После начала массовых выступлений Евромайдан нардеп-регионал Олег Царев рассказал, что в последние дни в Украине можно было наблюдать необыкновенное оживление и частые визиты специалистов по акциям протестов и работе с общественностью, которые готовят силовой захват 90 зданий.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По данным Пограничной службы Украины, 28 октября въехал на территорию Украины и по сегодняшний день остается в нашей стране Финк Брайн (Гомез) - гражданин США, который сейчас продавливает в штабе оппозиции решение о захвате девяноста зданий, причем настаивает, чтобы захваты проходили в максимально жесткой форме, желательно с жертвами", - рассказал Царев.

По его словам, в свободное от дестабилизации ситуации в Украине время Брайн является руководителем отдела развития стратегии и координации Агентства международного развития США и консультирует "Батькивщину" и УДАР.

Царев также назвал имя американца Мирона Василика, который работает с Виталием Кличко с 2012 года.

"Работал в Госдепе США, сотрудничает с фондом "Евразия", старший вице-президент кампании PNB Company в России, Украине, Казахстане и США, с 2014 года будет ее руководителем. С украинской оппозицией его связывают, по данным СМИ, еще и семейные узы, он муж народного депутата М. Ионовой, которая представляет в парламенте УДАР, предположительно тоже находится сейчас в Киеве", - сообщил регионал.

Ранее "Главред" сообщал, что после вчерашнего Марша миллиона украинцев пикетчики осадили правительственный квартал по периметру: Крещатик – Грушевского – Крепостной – Институтская – Шелковичная – Лютеранская, однако речь о силовом захвате каких-либо зданий не шла.

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