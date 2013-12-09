В Мариинском парке на митинг регионалов собралось около 2 тысяч сторонников

Утром 9 декабря в Мариинский парк в Киеве регионалы стягивают своих сторонников.

На место проведения митинга в поддержку действий власти направляются не менее 2 тыс. человек. Они идут по улице Грушевского со стороны ст.м. "Арсенальная", пишет "Интерфакс-Украина".

Люди держат флаги Партии регионов и государственные флаги Украины.

Как известно, в Мариинском парке находится лагерь сторонников Партии регионов.

Напомним, 8 декабря СМИ сообщали о том, что с анти-Майдана в Мариинском парке Киева, организованного Партией регионов и объявленного бессрочной акцией, начали бежать люди.

Также напомним, вечером 8 декабря под Администрацией Президента на Банковой активисты Евромайдана поймали парня, который бросил петарду в "беркутовцев".

Задержанный 17-летний киевлянин говорит, что неизвестные пообещали ему за это денежное вознаграждение в сумме 200 гривен.