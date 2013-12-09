Коммунисты не будут требовать наказания за Ленина: их Бог уже покарал

Лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что партия не будет требовать наказания за снос памятника Ленину в Киеве, пишет Сегодня.

"Мы не будем требовать наказания для тех, кого уже Бог наказал. А Бог уже наказал тех, кто совершил этот акт вандализма, лишив их разума", - сказал Симоненко.

"Конечно, мы восстановим памятник, когда все успокоится. Я благодарен Михаилу Добкину за его инициативу; уверен, что она будет учтена", - сказал он.

"А тем, кто сносил памятник, я бы посоветовал почитать Ленина. Сочинения Владимира Ильича — вторые в мире по издаваемости после Библии. Их печатают потому, что Ленин еще сто лет назад дал ответы на все вопросы", - добавил Симоненко.

Как сообщал "Главред", 8 декабря был снесен памятник Ленину на Бессарабской площади.

Ответственность за снос памятника Ленину в центре Киева взяли на себя народные депутаты от "Свободы".

Виновным в уничтожении памятника Ленину в центре Киева грозит до восьми лет тюрьмы.

Соответствующее наказание предусмотрено статьей 294 Уголовного кодекса – "организация массовых беспорядков".