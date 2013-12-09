Евромайдан поддержали в более, чем тридцати городах мира: опубликованы фото и видео

8 декабря более чем в тридцати городах мира прошли акции солидарности с украинцами, которые митингуют на Евромайданев Киеве и по всей стране.

Так, в Барселоне поддержали обращение к правительству Испании о введении персональных санкций к украинским правительственным чиновникам. Одновременно было собрано 1125 евро на нужды Майдана, которые будут переведены сегодня. Также украинская община церкви Неустанной Помощи в Барселоне передала для Майдана в Киеве более тысячи евро, пишет медиа-портал VIDIA.

В трех крупнейших городах Португалии – Лиссабоне, Порто и Фаро – прошли митинги в поддержку Евромайдана. В Лиссабоне, на площади Мартин Мониж, собрались более 600 украинцев, которые не только говорили слова солидарности со своими соотечественниками в Украине и мире, но и собрали 2700 евро для Евромайдана в Киеве. В третий раз прошел митинг в поддержку демонстрантов в Мадриде.

Также не менее тысячи человек приняли участие в шествии по центральным площадям и улицам польской столицы, неся в руках лозунги "Украина – это Европа", "Мы с Майданом", "В новый год с новым президентом", "Янукович, чтобы ты замерз" и другие. К украинцам, организовавшим марш, присоединились польские политики и общественные деятели, в частности, бывшие диссиденты и организаторы "Солидарности".

В Италии украинцы собрались в разных городах страны. В частности, в Риме украинцы привлекали внимание журналистов и всех присутствующих плакатами на итальянском языке. Митинги в поддержку Майдана прошли также в Генуе, Павии, Милане, Брешии.

Впервые собрались украинцы в Валенсии: "Мы следим за событиями в Украине, и вышли поддержать людей, которые стоят там на Майдане. Сейчас в Украине происходит возрождение нации", – рассказала одна из организаторов украинка Наталия Филенко.

Также издание сообщает, что в Лондоне в будни и на выходные митинги проводят ежедневно. А 13 декабря парламент Великобритании рассмотрит вопрос о событиях в Украине. На этот же день запланирован митинг возле здания парламента.

Акции в поддержку Евромайдана прошли также в Дублине, Афинах и многих городах Германии. В частности, в Берлине украинцы собирались возле здания Бундестага. Марш миллиона в Праге демонстранты поддержали, образовав Живую цепь. Солидарность с протестующими в Украине выразили и украинцы Парижа.

Также акции прошли, как и планировалось, по меньшей мере, в 12 городах США и в нескольких городах Канады. В частности, в Нью-Йорке несколько тысяч человек пикетировали Генеральное консульство Украины, а затем протестовали на Таймс-сквер с лозунгом "Был Times Square – стал Times Майдан".

11 декабря состоится общеевропейская акция объединенных майданов Европы с целью объединения украинской общины, чтобы украинцы в Европе выступили как единая сила с единым посылом к всемирному политическому сообществу, говорится на странице акции в Facebook. В акцию уже присоединились 10 городов: Барселона, Болонья, Брюссель, Будапешт, Катовице, Москва, Осло, Рим, Таллинн, Тбилиси и Хельсинки.

8 декабря, в Киеве на Майдане Независимости оппозиция провела Третье народное вече – Марш миллиона украинцев.

фото: VIDIA;видео: Подробности