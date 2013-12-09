Под Генпрокуратурой продолжается лежачий протест Евромайдана: опубликованы фото

Возле Генпрокуратуры, несмотря на запрет суда, собралось около 300 митингующих, из которых более 50 устроили лежачий протест перед входом в здание.

Сотрудникам прокуратуры приходится переступать через людей, которые лежат на карематах, укрытые пледами, передает ЛИГАБизнесИнформ.

Митингующие требуют освободить задержанных активистов Евромайдана и держат в руках плакаты с надписями "Рішення!", "Свободу невинним".

Напомним, 8 декабря стало известно, что Окружной административный суд Киева своим решением запретил пикетировать ГПУ в период до 7 января 2014 года.

Как сообщал "Главред", 6 декабря в Киеве под Генпрокуратурой проходил лежачий протест в поддержку задержаных активистов.

Митингующие перекрыли вход в Генпрокуратуру и фотографируют всех, кто переступает через лежачих, а также приветствуют тех немногих, которые не хотят наступать на людей.

фото: ЛИГАБизнесИнформ.