Под Генпрокуратурой продолжается лежачий протест Евромайдана: опубликованы фото

Сотрудникам прокуратуры приходится переступать через людей, которые лежат на карематах, укрытые пледами.
Сотрудникам прокуратуры приходится переступать через людей, которые лежат на карематах, укрытые пледами, передает ЛИГАБизнесИнформ.
Митингующие требуют освободить задержанных активистов Евромайдана и держат в руках плакаты с надписями "Рішення!", "Свободу невинним".
Напомним, 8 декабря стало известно, что Окружной административный суд Киева своим решением запретил пикетировать ГПУ в период до 7 января 2014 года.
Как сообщал "Главред", 6 декабря в Киеве под Генпрокуратурой проходил лежачий протест в поддержку задержаных активистов.
Митингующие перекрыли вход в Генпрокуратуру и фотографируют всех, кто переступает через лежачих, а также приветствуют тех немногих, которые не хотят наступать на людей.
фото: ЛИГАБизнесИнформ.