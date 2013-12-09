Снос памятника Ленину в Киеве — это проявление "демократических" ценностей Европы

Снос памятника Ленину в Киеве — ничто иное, как вандализм, прикрытый европейскими ценностями.

Об этом заявил лидер Компартии Украины Петр Симоненко, сообщает ГолосUA.

По его словам, теперь однозначно можно говорить, какую Европу мы будем строить в Украине.

"Европу, в которой происходит полнейшее пренебрежение законом и ценностями, а также наблюдается полный хаос. Хотим ли мы строить такую Европу, если мнение и идеологические взгляды населения абсолютно не учитываются? Можно только догадываться, каким будет такое общество..." - подчеркнул Симоненко.

Он расценил факт снесения памятника Ленину как варварство.

"Во время вседозволенности, прикрываясь красивыми словами и лозунгами по поводу демократических ценностей, никто не берет во внимание, что вообще не принимались никакие решения о сносе памятника властями столицы. Даже общественных слушаний по этому поводу не было. Вот так будут действовать в Украине те, кто выступает за Европу", - отметил лидер Компартии.

Он также выразил сожаление, что подобное варварство будет применяться не только по отношению к памятникам.

"Если вы будете с чем-то или с кем-то несогласны, вас будут уничтожать и, может быть, не только морально, но и физически", - подытожил Симоненко.

Фото: golos.ua