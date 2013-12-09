Спецназ вырвался с базы в Василькове и идет на Киев: опубликовано видео

Колонна с бойцами крымского спецназа "Тигр", которые несколько дней находились на территории воинской части в городе Василькове, выехала за территорию части и двинулась в Киев.

Об этом сообщили активисты, которые с 4 декабря пикетировали выезды из воинской части, чтобы помешать спецназовцам добраться в столицу, пишет УНИАН.

По словам очевидцев, транспорт со спецназом "прорвался" через кордон пикетчиков. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД.

В то же время, сообщили активисты, люди на личном транспорте как могут препятствуют движению колонны в направлении Киева.

Как написал в своем Facebook Олег Ляшко, "спецвойска прорвалися с базы в Василькове. Мы сейчас блокируем Одесскую трасу. Очень нужна поддержка".

Также на страничке Евромайдана в Facebook также появилась информация о том, что активисты Василькова просят помочь перекрыть дорогу перед мостом на выезде из Василькова.

Чуть позже на Громадське ТВ в прямой эфир звонил активист. Говорит, дорога уже перекрыта автомобилями.

Напомним, блокирование воинской части в Василькове под Киевом длилось с вечера 4 декабря. Полтора десятка активистов своими автомобилями заблокировали ворота части.

О том, что в воинскую часть заехали автобусы с крымским спецназом, рассказали сами военнослужащие.

Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд. 8 декабря в воинской части Василькова, где уже несколько дней находятся спецназовцы МВД, наблюдалось явное оживление и подготовка к выезду транспорта.