Активисты вернули часть спецназовцев "Тигра" на базу в Васильков: опубликовано видео

Активисты сообщали, что 70 бойцов спецназа перелезли через забор и направлялись в сторону Киева.
Как сообщает на своей страничке в Twitter в партии "Батькивщины": "ЕвроМайдан может быть спокойным -" Тигры "не сумели вырваться из Василькова, дорогу на Киев им заблокировали автомобилями. Силовики вернулись", написали активисты.
Ранее активисты сообщали, что 70 бойцоа спецназа перелезли через забор и направлялись в сторону Киева.
Ранее "Главред" сообщал, по словам очевидцев, транспорт со спецназом "прорвался" через кордон пикетчиков. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД.
В то же время, сообщили активисты, люди на личном транспорте как могут препятствуют движению колонны в направлении Киева.