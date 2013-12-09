Активисты вернули часть спецназовцев "Тигра" на базу в Васильков: опубликовано видео

Колонну с бойцами крымского спецназа "Тигр", которые выехали за территорию воинской части в Василькове и двинулись в Киев, активистам удалось вернуть назад.

Как сообщает на своей страничке в Twitter в партии "Батькивщины": "ЕвроМайдан может быть спокойным -" Тигры "не сумели вырваться из Василькова, дорогу на Киев им заблокировали автомобилями. Силовики вернулись", написали активисты.

Ранее активисты сообщали, что 70 бойцоа спецназа перелезли через забор и направлялись в сторону Киева.

Ранее "Главред" сообщал, по словам очевидцев, транспорт со спецназом "прорвался" через кордон пикетчиков. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД.

В то же время, сообщили активисты, люди на личном транспорте как могут препятствуют движению колонны в направлении Киева.