Спецназу "Тигра" удалось заехать в Киев: их сопровождают ГАИшники

Автобусы с крымскими спецназовцами "Тигр", которые прорвали блокаду в Василькове, уже заехали в Киев.

Об этом сообщил народный депутат от УДАРа Тарас Кутовый, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, автобусы уже проехали ипподром в Киеве. "В настоящее время автобусы уже достигли метро Дружбы народов. Остановить их невозможно. Автобусы сопровождают машины ГАИ. В колонне едет 18 единиц военной техники", - сказал Кутовый.

Между тем, народный депутат от "Свободы" Юрий Бублик сообщил, что активистам удалось заблокировать автобусы со спецназовцами МВД, которые прорвались через кордон людей в Василькове.

По его словам, эти автобусы были заблокированы активистами на одном из мостов в Василькове.

Напомним, сегодня, 9 декабря, колонна спецназа, которую несколько дней блокировали активисты на территории военной части в городе Васильков, выехала за территорию части и двинулась в Киев.

По словам активистов, транспорт со спецназовцами "прорвался" через кордон митингующих. В колонне - десятки автобусов, грузовики.

Позже появилась информация о том, что активистам удалось заблокировать проезды и вернуть колонну бойцов в воинскую часть.