Подробности прорыва: спецназ идет в правительственный квартал, опубликованы новые фото и видео

4 автобуса с "Тигром" вырвались из блокады
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Андрей Пышный.
"Около 9 утра бойцы растолкали автомобили и людей. Начали выезд сразу из двух ворот - отвлекали внимание. Как выяснилось позже, первой колонне удалось прорваться. Остальные заблокировали на дороге. Впоследствии подтянулись люди, и проезд был запечатан полностью", - написал нардеп.
"После долгих и эмоциональных переговоров Внутренние войска вернулись на базу. Было много шума и попыток силой продвинуть колонну, но васильковцы своего добились. Пострадавших нет", - рассказал Пышный.
По его словам, первую часть колонны встретили на трассе и тоже заблокировали.
"Хочу отдать должное командирам, которые сопровождали спецподразделение ВВ "Тигр". Они оперативно оценили ситуацию и дали указание бойцам занимать в автобусы. Связались с командованием и убедили выполнить требование людей и вернуться на базу. Правда, сначала поторговались немного, чтобы мы пропустили хотя бы часть (4 автобуса) для замены тех, кто стоит в окружении в правительственном квартале, но после того, как выяснилось, что часть колонны прорвалась, тема была закрыта", - написал нардеп.
"Могут, если хотят, действовать по-человечески", - резюмировал Пышный.
Ранее "Главред" сообщал, что машины с "Тигром" еще в воскресенье, 8 декабря, вечером прогревали моторы, однако остались на базе.
Фото: Facebook Андрея Пышного