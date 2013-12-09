Евромайдан и Марш миллиона: в ожидании побед

9 декабря 2013, 12:22

Акции протеста необходимы успехи.

Марш миллиона в Киеве

Протестные акции, продолжающиеся уже третью неделю, не сбавляют оборотов. На Марш миллиона в минувшее воскресенье на главные улицы Киева вновь вышли сотни тысяч людей. Евромайдан стал более организованным и научился оберегать своих сторонников, но по-прежнему не может добиться хотя бы небольших  побед.

Рекордная численность митингующих продолжает вдохновлять оппозиционеров. Территорию протестной акции расширили, установив блокадный режим во всем правительственном квартале. Со сцены Майдана организаторы третьего Народного вече пообещали наращивать численность пикетируемых органов власти и даже включить в этот перечень президентскую резиденцию в Межигорье. Среди первоочередных требований - освобождение задержанных митингующих, наказание силовиков, причастных к избиению протестующих, отставка правительства. Причем по последнему пункту выдвинули ультиматум – указа Виктора Януковича об увольнении главы Кабмина готовы ждать 48 часов, после чего намерены наведаться к месту проживания президента. В стратегических планах по-прежнему фигурируют досрочные президентские и парламентские выборы, перспектива реализации которых все так же остается туманной.

Правда, на Майдане был объявлен и другой план действий - от Юлии Тимошенко, отличающийся большей радикальностью. Лидер "Батькивщины" призвала соратников не тратить время на круглые столы с Виктором Януковичем, а немедленно отстранять действующий режим и брать власть в свои руки, сформировав новое правительство, ЦИК, а также команды переговорщиков для переубеждения руководства армии и работы на международном фронте. Но к предложенным Тимошенко решительным действиям оппозиционеры пока не готовы. Вернее, могут к ним перейти лишь в одном случае – если президент попытается ввести в стране чрезвычайное положение. О чем честно предупредили Виктора Януковича. Впрочем, вероятность развития событий по чрезвычайному сценарию невысока. И не столько по причине процедурной сложности (введение ЧП должна одобрить Верховная Рада), сколько из-за непредсказуемости последствий для действующей власти и страны в целом.

Позиция власти уже третью неделю остается неизменной. Независимо от численности вышедших на улицы, там четко придерживаются избранного ранее стиля реагирования на протесты: руководствуясь принципом "Ни шагу назад", декларируют готовность идти на переговоры, и, демонстрируя поддержку своих действий населением, свозят майданарбайтеров на альтернативные митинги. Получивший вотум доверия от парламента Николай Азаров, продолжает требовать от митингующих снять осаду здания правительства, угрожая уголовной ответственностью, и попутно возлагает на них вину за будущие экономические и финансовые проблемы. Ну а начатое СБУ расследование против пока не названных политиков по факту захвата государственной власти, очевидно, должно убедить в том, что на Банковой не видят никаких оснований для уступок. К жесткому силовому противостоянию там пока тоже не готовы, хотя наверняка и не списывают этот вариант со счетов. Но на данный момент явно рассчитывают выиграть за счет затяжного маневрирования. Приближающиеся новогодние и рождественские праздники, ухудшающаяся погода и накапливающаяся усталость стоящих на Майдане способны, как минимум, значительно облегчить снятие протестной проблемы.

Стоит отметить, что западные политики активно подталкивают руководство Украины к вступлению в переговорный процесс по разрешению кризиса, наперебой предлагая свои услуги в качестве посредников и выдвигая возможные версии компромисса. Но на Банковой не торопятся. А глава МИД Леонид Кожара от помощи переговорщиков из-за рубежа дипломатично отказался. Вернувшийся из заграничного вояжа Виктор Янукович в телефонном режиме раздал лидерам международных организаций обещания начать диалог с оппозицией, но дату не уточнил. И пока выдерживает гроссмейстерскую паузу в оценке происходящего внутри страны.

Хотя Евромайдан показательно обосновался и укрепился на занятых позициях, а его поддержка со стороны населения остается беспрецедентно высокой, время работает против него, а отсутствие побед оказывает разлагающее воздействие. Организаторы не могут не понимать, что долго удерживать эту армию добровольцев без сильной эмоциональной подпитки будет сложно. Успехи, пусть и небольшие, ей необходимы по определению.

Но избранная тактика мягкого блокирования быстрых результатов дать не может. А демонтированный памятник Ленину до статуса крупного трофея явно не дотягивает. 15 декабря в пяти округах пройдут повторные выборы, и оппозиционные кандидаты имеют хорошие шансы выиграть в некоторых из них. Но заносить их триумф в копилку побед стоящих на Евромайдане оснований мало. Трехнедельный протест внес бесценный вклад в становление украинской нации, но пока не предоставил гражданам конкретных доказательств силы своего влияния на избранную ими власть.

Станет ли третье Народное вече кульминацией нынешнего сезона протестов, после чего они пойдут на спад, будет понятно уже в ближайшие дни. Власть пока не демонстрирует готовности идти на уступки, а эффективных инструментов воздействия на нее без выхода за рамки легитимности у оппозиции практически нет. Да и на Западе их революционные требования не одобряют. И именно ответ власти во многом определит дальнейший ход событий. Повысить градус напряженности на Майдане до критического уровня могут как силовые акции, так и ускорение в продвижении в евроазийском направлении. И если на Банковой смогут удержаться от подобного соблазна, протестная активность перейдет в стадию затухания. Очевидно, до президентских выборов.

Наталия Гейчук

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
блокирование Майдан Евромайдан оппозиция власть ленин Наталия Гейчук протесты аналитика снос Ленина памятник Ленину
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять