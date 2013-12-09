Евромайдан и Марш миллиона: в ожидании побед

Протестные акции, продолжающиеся уже третью неделю, не сбавляют оборотов. На Марш миллиона в минувшее воскресенье на главные улицы Киева вновь вышли сотни тысяч людей. Евромайдан стал более организованным и научился оберегать своих сторонников, но по-прежнему не может добиться хотя бы небольших побед.



Рекордная численность митингующих продолжает вдохновлять оппозиционеров. Территорию протестной акции расширили, установив блокадный режим во всем правительственном квартале. Со сцены Майдана организаторы третьего Народного вече пообещали наращивать численность пикетируемых органов власти и даже включить в этот перечень президентскую резиденцию в Межигорье. Среди первоочередных требований - освобождение задержанных митингующих, наказание силовиков, причастных к избиению протестующих, отставка правительства. Причем по последнему пункту выдвинули ультиматум – указа Виктора Януковича об увольнении главы Кабмина готовы ждать 48 часов, после чего намерены наведаться к месту проживания президента. В стратегических планах по-прежнему фигурируют досрочные президентские и парламентские выборы, перспектива реализации которых все так же остается туманной.



Правда, на Майдане был объявлен и другой план действий - от Юлии Тимошенко, отличающийся большей радикальностью. Лидер "Батькивщины" призвала соратников не тратить время на круглые столы с Виктором Януковичем, а немедленно отстранять действующий режим и брать власть в свои руки, сформировав новое правительство, ЦИК, а также команды переговорщиков для переубеждения руководства армии и работы на международном фронте. Но к предложенным Тимошенко решительным действиям оппозиционеры пока не готовы. Вернее, могут к ним перейти лишь в одном случае – если президент попытается ввести в стране чрезвычайное положение. О чем честно предупредили Виктора Януковича. Впрочем, вероятность развития событий по чрезвычайному сценарию невысока. И не столько по причине процедурной сложности (введение ЧП должна одобрить Верховная Рада), сколько из-за непредсказуемости последствий для действующей власти и страны в целом.



Позиция власти уже третью неделю остается неизменной. Независимо от численности вышедших на улицы, там четко придерживаются избранного ранее стиля реагирования на протесты: руководствуясь принципом "Ни шагу назад", декларируют готовность идти на переговоры, и, демонстрируя поддержку своих действий населением, свозят майданарбайтеров на альтернативные митинги. Получивший вотум доверия от парламента Николай Азаров, продолжает требовать от митингующих снять осаду здания правительства, угрожая уголовной ответственностью, и попутно возлагает на них вину за будущие экономические и финансовые проблемы. Ну а начатое СБУ расследование против пока не названных политиков по факту захвата государственной власти, очевидно, должно убедить в том, что на Банковой не видят никаких оснований для уступок. К жесткому силовому противостоянию там пока тоже не готовы, хотя наверняка и не списывают этот вариант со счетов. Но на данный момент явно рассчитывают выиграть за счет затяжного маневрирования. Приближающиеся новогодние и рождественские праздники, ухудшающаяся погода и накапливающаяся усталость стоящих на Майдане способны, как минимум, значительно облегчить снятие протестной проблемы.



Стоит отметить, что западные политики активно подталкивают руководство Украины к вступлению в переговорный процесс по разрешению кризиса, наперебой предлагая свои услуги в качестве посредников и выдвигая возможные версии компромисса. Но на Банковой не торопятся. А глава МИД Леонид Кожара от помощи переговорщиков из-за рубежа дипломатично отказался. Вернувшийся из заграничного вояжа Виктор Янукович в телефонном режиме раздал лидерам международных организаций обещания начать диалог с оппозицией, но дату не уточнил. И пока выдерживает гроссмейстерскую паузу в оценке происходящего внутри страны.



Хотя Евромайдан показательно обосновался и укрепился на занятых позициях, а его поддержка со стороны населения остается беспрецедентно высокой, время работает против него, а отсутствие побед оказывает разлагающее воздействие. Организаторы не могут не понимать, что долго удерживать эту армию добровольцев без сильной эмоциональной подпитки будет сложно. Успехи, пусть и небольшие, ей необходимы по определению.

Но избранная тактика мягкого блокирования быстрых результатов дать не может. А демонтированный памятник Ленину до статуса крупного трофея явно не дотягивает. 15 декабря в пяти округах пройдут повторные выборы, и оппозиционные кандидаты имеют хорошие шансы выиграть в некоторых из них. Но заносить их триумф в копилку побед стоящих на Евромайдане оснований мало. Трехнедельный протест внес бесценный вклад в становление украинской нации, но пока не предоставил гражданам конкретных доказательств силы своего влияния на избранную ими власть.



Станет ли третье Народное вече кульминацией нынешнего сезона протестов, после чего они пойдут на спад, будет понятно уже в ближайшие дни. Власть пока не демонстрирует готовности идти на уступки, а эффективных инструментов воздействия на нее без выхода за рамки легитимности у оппозиции практически нет. Да и на Западе их революционные требования не одобряют. И именно ответ власти во многом определит дальнейший ход событий. Повысить градус напряженности на Майдане до критического уровня могут как силовые акции, так и ускорение в продвижении в евроазийском направлении. И если на Банковой смогут удержаться от подобного соблазна, протестная активность перейдет в стадию затухания. Очевидно, до президентских выборов.

Наталия Гейчук