Колонна "Тигра" прорвалась на Бессарабку и Владимирскую

Колонна крымского спецназа "Тигра" уже стоит на улице Владимирской в сторону Михайловской площади.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Интерфакс-Украина".

Колонна из 10 транспортных средств, принадлежащих ВВ, прибыла на Михайловскую площадь. В колонне 5 автобусов типа "ПАЗ", 5 крытых грузовых автомобилей, один автобус "Scania" и машина скорой помощи.

По другим данным, часть автобусов со спецназовцами доехала в Киеве до метро "Печерская", где они вышли из автобусов и сейчас следуют по бульвару Леси Украинка в сторону Бессарабской площади, сообщает УНИАН.

А нардеп АНдрей Кутовой сообщил в своем Facebook, что "Тигр" появился на Бессарабке.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 9 декабря, колонна спецназовцев МВД, которую несколько дней блокировали активисты на территории воинской части в городе Васильков, выехала вырвалась из части и двинулась на Киев.

По словам активистов, транспорт со спецназовцами "прорвался" через кордон митингующих. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД.