На Крещатике появился "Беркут", а в мэрии установили две линии обороны

В понедельник, 9 декабря, координаторы протестующих, которые удерживают здание мэрии Киева, настойчиво просят всех посторонних покинуть здание.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На Крещатике появились автобусы с "Беркутом", однако из них никто не выходит.

Координаторы протестующих, которые находятся в здании мэрии, призвали оставаться на улице только добровольцев, а остальных зайти в здание в 1 этаж. На ступеньках, ведущих на второй этаж здания, установлен большой деревянный щит-баррикада.

Призывы покинуть здание начали звучать несколько минут назад связи с появившейся информацией о готовящемся штурме здания.

Напомним, что 10 автобусов и грузовиков со спецназом ВВ прибыли на Михайловскую площадь.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 9 декабря, колонна спецназовцев МВД, которую несколько дней блокировали активисты на территории воинской части в городе Васильков, выехала вырвалась из части и двинулась на Киев.

По словам активистов, транспорт со спецназовцами "прорвался" через кордон митингующих. В колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД.

Фото: @lb_ua