Во Внутренних войсках обещают, что силового разгона Майдана не будет

Пресс-секретарь внутренних войск МВД Виктория Кушнир заявляет, что колонна бойцов Внутренних войск направляется в Киев не для силового разгона Майдана.

Об этом она сообщила 5 каналу.

По ее словам, происходит плановая замена милиционеров, которые на протяжении последних дней охраняли общественный порядок в столице. В настоящее время за массовыми акциями в Киеве следят около двух тысяч бойцов внутренних войск. Им на замену едут спецназовцы "Тигр" из Крыма.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня, 9 декабря, колонна спецназовцев МВД, которую несколько дней блокировали активисты на территории воинской части в городе Васильков, вырвалась из части и двинулась в Киев.

По словам активистов, в колонне - десятки автобусов, грузовики, в которых находятся спецназовцы МВД. Они доехали до метро "Дружбы народов", потом спецназовцы пешей колонной двинулись в центр города.