Силовики хотят не пустить на Евромайдан новых митингующих - Яценюк

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявляет, что штурм спецназовцами Евромайдана не предполагается.

По его словам, силовики хотят заблокировать подачу на Евромайдан еды, воды, а также прибытие новых митингующих, пишет УНИАН.

"Они не пришли захватывать Майдан, их задача - окружить Майдан, не дать возможности подвозить воду, подвозить еду, подвозить снаряжение и чтобы подходили люди", - отметил Яценюк.

Яценюк отметил, что "Беркут" и внутренние войска стоят на нескольких улицах (вокруг Майдана Незалежности – ред.), но "сюда они заходить не будут".

Он призвал всех людей на Евромайдане сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации.

"Единственное, что я прошу, чтобы никто не поддался на провокации", - подчеркнул депутат.

Он пошутил, что евромайдановцы будут угощать силовиков чаем и едой, "но не очень много, потому что еще останутся здесь".

Сейчас на Евромайдане священники разных конфессий со сцены читают молитвы. Люди сконцентрировались ближе к сцене.

Люди не пускают бойцов "Беркута" на Крещатик со стороны метро "Театральная".

Напомним, ранее пресс-секретарь внутренних войск МВД Виктория Кушнир заявила, что колонна бойцов Внутренних войск направляется в Киев не для силового разгона Майдана.

По ее словам, происходит плановая замена милиционеров, которые на протяжении последних дней охраняли общественный порядок в столице. В настоящее время за массовыми акциями в Киеве следят около двух тысяч бойцов внутренних войск. Им на замену едут спецназовцы "Тигр" из Крыма.

видео: youtube.com