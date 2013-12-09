Янукович готов провести "круглый стол", чтобы найти компромис для выхода из кризиса

Президент Виктор Янукович поддержал инициативу начать национальный круглый стол для поиска компромисса в нынешней ситуации, пишет УНИАН.

В частности, бывший Президент Украины Леонид Кравчук обратился к Президенту Януковичу с предложением учредить общенациональный круглый стол для нахождения компромисса в разрешении возникшей ситуации, и пригласить к участию в нем представителей и власти, и оппозиции.

"Янукович поддержал эту инициативу. По его убеждению, такой круглый стол может стать площадкой для понимания", - сообщает пресс-служба.

На 10 декабря запланирована встреча четырех президентов для обсуждения важнейших вопросов, которые стоят перед Украиной.

Напомним, утром в Киев из военной базы в Василькове прорвалась автоколонна со крымским спецназом ВВ "Тигр". Местным активистам удалось заблокировать часть сцпецназовцев и вернуть их в казармы.

Прорвавший спецназ доехал в Киеве до местро "Дружбы народов", после чего двинулся в центр столицы в направлении правительственного квартала.

Кроме того, 10 автобусов и автомобилей со спецназом доехали до Михайловской площади, расположенной в 500 метрах от Майдана Независимости.

Бойцы "Беркута" появились во внутреннем дворике Гостелерадиокомпании на Крещатике, 26. В Киевской мэрии уже готовятся к штурму: попросили уйти из здания всех посторонних и заняли позиции на первом этаже.