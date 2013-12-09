Майдан готовится к штурму: Кличко призвал увести женщин и детей

Митингующие на Майдане Независимости ожидают силового разгона Евромайдана: мужчинам, которые находятся в Доме профсоюзов, выдают каски, медицинские маски, и деревянные палки, а женщинам посоветовали подняться на второй этаж.

Кроме того, лидер УДАРа Виталий Кличко призвал увести с центральных улиц женщин и детей – из-за угрозы силового разгона митинга или провокаций, передает ЛІГАБізнесІнформ.

Тем временем, солдаты Внутренних войск МВД Украины окружили Майдан Независимости со стороны улиц Михайловской и Костельной.

Кличко вышел к бойцам, и призвал их не выполнять преступные приказы.

"Вы – такие же граждане, как те, что стоят на Майдане. Призываю не выполнять преступные приказы. Здесь стоят мирные люди с мирным протестом, здесь нет боевиков, нет людей, которые пришли нарушать закон", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, колонна спецназовцев двинулась с Михайловской площади в сторону Майдана Независимости.

После этого лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк призвал журналистов покинуть пресс-центр штаба национального сопротивления в Доме профсоюзов и выйти на улицу.

"Мы идем защищать наш Майдан. Сейчас Майдан готовится к штурму. Внутренние войска сейчас находятся на углу улиц Костельной и Михайловской", — сказал он.

Путь колонне автомобилей правоохранительных органов преградили активисты.

Несколько десятков участников акции протеста встали перед колонной из четырех автобусов и военного грузовика на Михайловской площади, не позволяя ей продолжить движение.

Транспортные средства, в которых находятся солдаты ВВ в полной экипировке, перегородили улицу Крещатик со стороны Европейской площади, за 150 метров от баррикад на Майдане Независимости.

Кроме того, "Беркут" заблокировал Майдан Независимости со стороны улицы Костельной. На Майдане, на пересечении улиц Михайловской и Костельной, спиной к митингующим в шеренгу выстроился отряд "Беркута".