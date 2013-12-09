Как "Беркут" заблокировал Евромайдан, опубликованы фото

В понедельник, 9 декабря, силовики плотным кольцом окружили митингующий Евромайдан. Заслоны выставлены на Крещатике и в районе Европейской площади.

Тяжелая техника подошла вплотную к Майдану Независимости и перегородила Крещатик со стороны Украинского дома.

В районе ул. Хмельницкого силовики в три ряда перекрыли Крещатик, в качестве дополнительного усиления поставив автобусы.

Кроме того, на Крещатике появились пожарные машины, поэтому держащие оборону активисты ожидают штурма Киевской мэрии.

Милиция также объявила о "заминировании" трех станций метро в центре Киева - "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Театральная" - после чего закрыла их на вход и выход, поезда следуют без остановок.

Из-за этого к митингующим не могут прибывать свежие подкрепления, в то же время силовики свободно перебрасывают дополнительные силы в центр города.

фото: unn.com.ua