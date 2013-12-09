Как "Беркут" заблокировал Евромайдан, опубликованы фото

Центральную улицу страны перегородили с двух сторон
Тяжелая техника подошла вплотную к Майдану Независимости и перегородила Крещатик со стороны Украинского дома.
В районе ул. Хмельницкого силовики в три ряда перекрыли Крещатик, в качестве дополнительного усиления поставив автобусы.
Кроме того, на Крещатике появились пожарные машины, поэтому держащие оборону активисты ожидают штурма Киевской мэрии.
Милиция также объявила о "заминировании" трех станций метро в центре Киева - "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Театральная" - после чего закрыла их на вход и выход, поезда следуют без остановок.
Из-за этого к митингующим не могут прибывать свежие подкрепления, в то же время силовики свободно перебрасывают дополнительные силы в центр города.
фото: unn.com.ua