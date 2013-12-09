Евромайдан в Киеве: танцы под Киевсоветом и цветы на щитах "Беркута"

Под Киевской городской государственной администрацией активисты Евромайдана устроили танцы.

Перед зданием КГГА митингующие поставили колонки, начали играть на гитарах и танцевать, передает УНИАН.

Их окружили люди, которые не являются протестующими, а просто находились в этот момент на Крещатике. Среди них и много иностранцев.

Стоит отметить, что в КГГА приготовились к штурму здания бойцами "Беркута". Митингующие сгруппировались внутри, но на данный момент ситуация спокойная, а тем, кто танцует под зданием, и вовсе очень весело.



Люди также продолжают блокировать Крещатик со стороны "Театральной", дабы не пропустить "Беркут".

В то же время, как сообщается на страничке Twitter Украинской правды, возле стадиона им. Лобановского на щиты спецназовцев активисты прикрепили цветы.

Как сообщал ранее "Главред", "Беркут" заблокировал Майдан Независимости со стороны улицы Костельной. На Майдане, на пересечении улиц Михайловской и Костельной, спиной к митингующим в шеренгу выстроился отряд "Беркута".

Напомним, президент Виктор Янукович готов провести "круглый стол", чтобы найти компромис для выхода из сложившейся ситуации.