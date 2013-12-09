Европа назвала украинским властям путь выхода из кризиса

В понедельник, 9 декабря, Евросоюз обратился к украинским властям с напоминанием о том, что безосновательное применение силы и отрядов спецназначения против мирных демонстрантов является неприемлемым.

Об этом говорится в заявлении Посла ЕС в Украине Яна Томбиньского, сообщает УНИАН.

"Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за сегодняшними событиями в Киеве, - говорится в заявлении. - Мы хотели бы напомнить украинской власти, что безосновательное применение силы и отрядов специального назначения против мирных демонстрантов неприемлемо".

"Мы призываем украинское правительство уважать свободу мнений и собраний, которые были подтверждены его международными обязательствами. Этот кризис должен быть решен путем диалога и других политических средств", - отмечает Посол ЕС.

Ранее "Главред" сообщал, что Президент Виктор Янукович готов сесть за "круглый стол", чтобы найти выход из кризиса.