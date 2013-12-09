На Евромайдане призвали мужчин на баррикады: опубликованы фото

Народный депутат фракции "Батькивщина", комендант палаточного городка на Майдане Независимости Андрей Парубий призвал мужчин на баррикады, а женщин и детей отойти в в безопасное место.

"Мы призываем мужчин прийти к линии палаточного городка, который граничит с ул.Михайловской, чтобы защитить наш Майдан", - сказал нардеп, пишет УНН.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что Митингующие на Майдане Независимости ожидают силового разгона Евромайдана: мужчинам, которые находятся в Доме профсоюзов, выдают каски, медицинские маски, и деревянные палки, а женщинам посоветовали подняться на второй этаж.

Кроме того, лидер УДАРа Виталий Кличко призвал увести с центральных улиц женщин и детей – из-за угрозы силового разгона митинга или провокаций.

Между тем, активисты возле КГГА устроили танцы.

фото: УНН