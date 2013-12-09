На Евромайдан подтягиваются "титушки"

На Майдан Независимости подтягиваются провокаторы. Люди активно пытаются, не пустить к бойцам-спецназовцам.

Об этом сообщается на страничке Евромайдана Facebook

Также сообщается, что возле ЦУМа стоят три ряда бойцов спецназа, которые были в Василькове.

"Ребята говорят, что преступный приказ выполнять не будут. Они видели разгон Майдана по телевизору и были шокированы событиями. У них родственники на Майдане. Они также боятся, что бы в них ничего не начали бросать митингующие", - пишут активисты.

Напомним, ранее народный депутат фракции "Батькивщина", комендант палаточного городка на Майдане Независимости Андрей Парубий призвал мужчин на баррикады, а женщин и детей отойти в безопасное место.

"Главред" также сообщал, что Митингующие на Майдане Независимости ожидают силового разгона Евромайдана:мужчинам, которые находятся в Доме профсоюзов, выдают каски, медицинские маски, и деревянные палки, а женщинам посоветовали подняться на второй этаж.

Кроме того, лидер УДАРа Виталий Кличко призвал увести с центральных улиц женщин и детей – из-за угрозы силового разгона митинга или провокаций.