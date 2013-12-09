На Майдан пришли дипломаты посольств Евросоюза

На Евромайдане находятся дипломаты нескольких посольств стран Евросоюза, которые наблюдают за развитием событий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, присутствие ряда дипломатов Евросоюза на Майдане подтвердили в посольстве Великобритании.

В британской дипмиссии отметили, что сегодня, 9 декабря, центральную площадь Киева посетил британский посол в Украине Саймон Смит, который позже поделился своими впечатлениями в Twitter.

"Власть Украины должна слушать голос разума: применение насилия против мирного протеста не ответ, а шаг в угнетающее будущее", - написал он.

Напомним, как сообщал "Главред", 9 декабря к центру столицы начали подтягиваться бойцы Внутренних войск и спецподразденения "Беркут".

По мнению лидеров оппозиции и активистов Евромайдан, это являлось подготовкой к силовому разгону митинга.

Также напомним, что ранее путь выхода из кризиса украинским политикам подсказали в Европе.

Кроме того, свое видение ситуации отметили и в США - американцы подчеркнули неприемлемость применения силы.