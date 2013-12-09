На Майдан пришли дипломаты посольств Евросоюза

На Майдан Независимости пришли дипломаты нескольких стран Евросоюза, которые наблюдают за происходящими событиями.
На Евромайдане находятся дипломаты нескольких посольств стран Евросоюза, которые наблюдают за развитием событий.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В частности, присутствие ряда дипломатов Евросоюза на Майдане подтвердили в посольстве Великобритании.
В британской дипмиссии отметили, что сегодня, 9 декабря, центральную площадь Киева посетил британский посол в Украине Саймон Смит, который позже поделился своими впечатлениями в Twitter.
"Власть Украины должна слушать голос разума: применение насилия против мирного протеста не ответ, а шаг в угнетающее будущее", - написал он.
Напомним, как сообщал "Главред", 9 декабря к центру столицы начали подтягиваться бойцы Внутренних войск и спецподразденения "Беркут".
По мнению лидеров оппозиции и активистов Евромайдан, это являлось подготовкой к силовому разгону митинга.
Также напомним, что ранее путь выхода из кризиса украинским политикам подсказали в Европе.
Кроме того, свое видение ситуации отметили и в США - американцы подчеркнули неприемлемость применения силы.