В Межигорье Янукович встретился с силовиками - СМИ

В понедельник, 9 декабря, утром в резиденции Виктора Януковича "Межигорье" прошло совещание при участии руководства силовых министерств и ведомств.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ZN.UA.

В частности, по информации издания, на совещании присутствовали руководители МВД, Управления госохраны, Генпрокуратуры, а также премьер Николай Азаров и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Клюев.

Очевидно, что именно в связи с этим было отменено проведение еженедельного "малого Кабмина" - заседания у главы правительства Азарова.

У Президента обсуждались планы "введения ситуации в конституционное русло", предполагающие возможность зачистки Евромайдана и освобождение админзданий в центре Киева, осажденных митингующими, отмечается в сообщении.

Издание пишет, что неизвестно, каково будет окончательное решение, принятое на совещании, однако сам факт его проведения говорит о том, что любой дальнейший сценарий событий на Майдане будет реализован с ведома и одобрения главы государства.

В то же время, источник издания в МВД предположил, что "выработка комплекса решительных мер по введению ситуации в конституционное русло, вероятнее всего, будет отложена до проведения круглого стола".

Ранее "Главред" сообщал, что Президент Виктор Янукович готов сесть за "круглый стол", чтобы найти выход из кризиса.