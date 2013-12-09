"Беркут" начал штурм баррикад в правительственном квартале – Тягнибок

В понедельник, 9 декабря, вечером, бойцы спецназа "Беркут" начали штурм позиий пикетчиков в правительственном квартале.

Об этом сообщается в Твиттере ВО "Свобода"

Лидер Сворбоды Олег Тягнибок заявил: "Начался штурм всех блокпостов в правительственном квартале".

Лидерам оппозиции пришлось прервать пресс-конференцию и отправиться на места дислокации митингующих в правительственном квартале

Сообщается, что Около тысячи бойцов внутренних войск и "Беркута" оттеснили активистов от Кабмина вниз по улице Грушевского.

Кроме того, несколько сотен бойцов Внутренних войск МВД окружили со всех сторон активистов на Лютеранской возле Администрации Президента.

Ранее "Главред" сообщал, что после вчерашнего Марша миллиона украинцев митингующие взяли в кольцо правительственный квартал, установив баррикады и палатки. В ход пошли чугунные решетки, колоды из Мариинского парка и бетонные клумбы.

Фото: Facebook Ольга Червакова