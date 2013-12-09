На Евромайдане посыпают ступеньки снегом, готовясь к штурму "Беркута"

После того, как на центральных улицах Киева появились бойцы "Беркута" и Внутренних войск, митингующие на Евромайдане начали готовиться к штурму.

Об этом сообщает УНН.

В частности, цепью "Беркута" перекрыт Крещатик – со стороны Европейской и Бессарабской площади.

Также кордон стоит на улицах Михайловской и Костельной.

Кроме бойцов спецназа и Внутренних войск блокирование движения обеспечивают военные грузовики, установленные поперек дороги.

Напомним, как сообщал "Главред", на выходах из метро "Майдан Независимости" ступеньки посыпаны снегом и пластиковыми пакетами, чтобы максимально затруднить неожиданное появление спецназа.

Также выходы забаррикадированы подручными средствами, в ход пошли деревянные поддоны, мусорные баки, скамейки, дрова и железные бочки.

Кроме того, выходы из метро заблокированы колючей проволокой.