На Майдане собрались 10 тысяч человек, а "Беркут" сносит баррикады у Кабмина и АП

В понедельник, 9 декабря, вечером в Киеве на Майдане Независимости собрались более 10 тыс. человек и продолжают еще прибывать.

Об этом сообщает УНИАН.

С центральной сцены выступают нардепы Андрей Парубий и Николай Княжицкий, которые информируют общественность о ситуации, которая складывается вокруг Евромайдана. Они призывают людей не паниковать, но быть готовыми отражать штурм.

Также со сцены выступают общественные деятели и украинские исполнители, в частности, Мария Бурмака и группа ТНМК.

Подземный переход на Майдане Независимости заблокирован. На баррикадах по периметру Майдана усилена охрана. Женщинам и детям не рекомендуют приходить на Майдан.

На улице Костельной продолжают стоять солдаты внутренних войск, мимо которых беспрепятственно проходят люди и проезжает транспорт.

В то же время бойцы спецназа начали оттеснять людей с блок-постов на улицах Грушевского, Лютеранской, Банковой и Шелковичной, заявил на брифинге лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок.

Ранее "Главред" сообщал, что после вчерашнего Марша миллиона украинцев митингующие взяли в кольцо правительственный квартал, установив баррикады и палатки. В ход пошли чугунные решетки, колоды из Мариинского парка и бетонные клумбы.

Фото: Facebook Евромайдан