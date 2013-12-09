На Институтской нардепы устроили драку с милицией

В понедельник, 9 декабря, вечером после сообщения о том, что бойцы спецназа начали вытеснять митингующих из правительственного квартала, на углу Крепостного переулку и улицы Институтской произошла стычка между солдатами Внутренних войск и оппозиционными нардепами.

В числе этих депутатов оказались Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Андрей Парубий, сообщает УНИАН.

Нардепы смогли прорваться к окруженным палаткам. После этого шеренга солдат Внутренних войск замкнулась.

Также напомним, что именно на углу Институтской и Крепосного "титушки" с бульдозером пытались снести палаточный городок.

"Атаковали с помощью грейдера - точно такого же, как на улице Банковой. Организованной контратакой они были отбиты. Милиция показательно не вмешивается, но не позволяет митингующим проникнуть в палаточный городок, окружив его плотным кольцом", - сообщает #ЄвроМайдан.

В то же время бойцы спецназа начали оттеснять людей с блок-постов на улицах Грушевского, Лютеранской, Банковой и Шелковичной.

Ранее "Главред" сообщал, что после вчерашнего Марша миллиона украинцев митингующие взяли в кольцо правительственный квартал, установив баррикады и палатки. В ход пошли чугунные решетки, колоды из Мариинского парка и бетонные клумбы.

фото: Facebook Дмитрия Чигрина